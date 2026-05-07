Premio alla Carriera a Giulio Scarpati a Roma

A Roma si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Sorriso Diverso alla Carriera, riconoscimento dedicato a un attore noto nel panorama italiano. L’evento ha visto la consegna del premio all’attore, che ha dedicato molti anni al suo lavoro nel cinema e in televisione. La serata ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori, con momenti di riconoscimento e celebrazione della carriera dell’artista.

Cosa: Consegna del Premio alla Carriera, denominato Premio Sorriso Diverso alla Carriera, all’attore Giulio Scarpati. Dove e Quando: L’evento si terrà presso The Space Cinema Moderno a Roma, domenica 10 maggio. Perché: Per celebrare un artista straordinario che ha saputo fondere una grande popolarità con una visione coerente, raccontando la società con inesauribile impegno civile e talento. La città di Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi nel panorama del cinema dedicato ai temi della società e dell’integrazione. In occasione della diciannovesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, un riconoscimento speciale verrà assegnato a una figura amatissima del nostro spettacolo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Premio alla Carriera a Giulio Scarpati a Roma Notizie correlate Riccardo Donna sull’ipotesi del ritorno di Un medico in famiglia: “Non serve, Giulio Scarpati non lo farebbe mai”Il regista dice la sua sulla possibilità che la fiction Un medico in famiglia possa tornare in TV come è accaduto con I Cesaroni. Sanremo, a Mogol il premio alla carriera: “Il mio premio non c’entra nulla con la politica”Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso... Aggiornamenti e dibattiti Mogol riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026: quanti anni ha il paroliere e chi è la moglie (a cui ha dedicato la sua canzone preferita)Quando si parla di canzone italiana, non può non venire in mente Mogol, che a Sanremo 2026 ha ricevuto il premio alla carriera. Nato Giulio Rapetti nel 1936 a Milano, è l’autore che ci ha regalato ... greenme.it Sanremo, premio alla carriera e standing ovation per MogolEcco la storia della musica italiana, dice Carlo Conti introducendo sul palco del Festival di Sanremo (SCALETTA DI STASERA - COME VOTARE - LE PAGELLE DELLE CANZONI - LE PAGELLE AI LOOK), Giulio ... tg24.sky.it