Green Theatre Nasce il patto con Castagneto

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un accordo tra il Green Theatre e il Comune di Castagneto. L’intesa prevede visite alla dimora, brindisi al tramonto, partecipazione agli spettacoli e cene con gli artisti. La filosofia dell’iniziativa rimane invariata, invitando il pubblico a vivere un’esperienza completa tra cultura e natura. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai termini dell’accordo o alle modalità di partecipazione.

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"Visita la dimora, brinda al tramonto, vivi lo spettacolo, cena con gli artisti". Filosofia che vince non si cambia, mutuando un noto detto calcistico. È sempre questo infatti lo spirito di " Pietrasanta Green Theatre ", format ideato e diretto dall’attore toscano Renato Raimo e giunto alla seconda edizione dopo il successo nel 2025. Merito dell’intuizione di portare musiche, racconti e spettacoli in location inedite. Quattro le date in calendario – 11 e 18 luglio, 8 e 27 agosto – con la conferma del Centro arti visive (Cav), dove la manifestazione ieri è stata presentata. La duplice novità ha le sembianze della "Savema", colosso del marmo con sede sull’Aurelia, dove il 18 luglio Raimo interpreterà Giacomo Puccini, e di Villa Coloreda, a Vallecchia, che l’8 agosto ospiterà una serata dedicata al musical con Beatrice Baldaccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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