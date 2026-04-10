Il Politecnico di Milano ha firmato un accordo con A2A per l’utilizzo di energie rinnovabili all’interno dell’ateneo. Si tratta della prima iniziativa della società fuori dal settore industriale. L’intesa prevede l’approvvigionamento di energia verde per le strutture dell’università, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra. La collaborazione è stata annunciata il 10 aprile 2026.

Milano, 10 aprile 2026 – Accordo A2A-Politecnico di Milano, energia verde all’università. Per la società è la prima operazione fuori dal perimetro industriale. Un patto di 8 anni p er illuminare l’ateneo con le rinnovabili: da maggio il Gruppo fornirà 35mila MWh annui certificati da Garanzie di origine, con l’obiettivo di coprirne l’intero fabbisogno e sostenere lo sviluppo di nuova capacità green. Un passo in linea con il Piano di sostenibilità e con il p ercorso di transizione energetica dell’università, mentre per l’azienda l’intesa è uno strumento concreto “per favorire la decarbonizzazione e assicurare al tempo stesso stabilità dei prezzi attraverso contratti di lungo periodo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il patto green Politecnico-A2A: luce in ateneo con le energie rinnovabili

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