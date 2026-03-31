Incidente sul lavoro a Pognano schiacciato da un macchinario | gravissimo un uomo di 46 anni

Un uomo di 46 anni è stato coinvolto in un incidente sul lavoro in un impianto di Pognano, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Pognano (Bergamo), 31 marzo 2026 - Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro in uno degli stabilimenti della Isocel di via delle Gere a Pognano in provincia di Bergamo. L’operaio non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente in azienda. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario pesante riportando un importante trauma toracico. Soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sulla dinamica e sulle cause dell’ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia stanno indagando i carabinieri e i tecnici di Ats Bergamo. Isocell, è tra le principali aziende in Italia nella produzione di prefabbricati in calcestruzzo per l'edilizia I precedenti recenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Pognano, schiacciato da un macchinario: gravissimo un uomo di 46 anni Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro a Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario Salerno, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinarioUn operaio di 49 anni è morto a Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova; Incidente sul lavoro a Sommacampagna, operaio grave dopo la caduta dall'alto; Padova, muore operaio di 22 anni: si è incastrato mentre tentava di mettere il lubrificante nel macchinario taglia lamiere; Incidente sul lavoro a Selvazzano Dentro: operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario. Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c’è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. fanpage.it Incidente sul lavoro, operaio cade dal cestello e muore #Cronaca #Cantiere #cestello #incidente #lavoro #operaio #tragedia facebook Dopo 18 giorni di ricovero per l’incidente del 7 marzo, il consigliere Giovanni Angelino lascia l’ospedale di Matera e ringrazia sanitari e cittadini. Difende il lavoro della sanità locale. x.com