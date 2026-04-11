Incidente a Barletta moto impatta contro auto in sosta | grave 16enne Ricoverato al Policlinico di Bari

Nella notte a Barletta, un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Manzoni, quando la sua moto si è scontrata con un’auto in sosta. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

E' ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari un ragazzo di 16 anni originario i Barletta, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto la notte scorsa nel capoluogo Bat, in via Manzoni.In base alle prime informazioni, il giovane viaggiava a bordo di una moto con un altro. 🔗 Leggi su Baritoday.it Incornato da un toro in campagna, 39enne ricoverato al Policlinico di Bari: è graveUn 39enne originario di Conversano, in provincia di Bari, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato assalito e incornato da un toro. Leggi anche: Incidente, auto contro moto: 48enne grave in ospedale Si parla di: Due incidenti in corso Unione Sovietica a Torino: le immagini e i mezzi coinvolti. Incidente Barletta oggi: 16enne in fin di vita dopo scontro in via ManzoniUn 16enne di Barletta sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto alle prime luci ... quotidianodipuglia.it Barletta, perde il controllo dello scooter: 16enne in fin di vita dopo incidenteUn 16enne di Barletta è ricoverato in fin di vita nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino ... trmtv.it