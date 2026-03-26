Incornato da un toro in campagna 39enne ricoverato al Policlinico di Bari | è grave

Un uomo di 39 anni di Conversano, in provincia di Bari, è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo essere stato incornato da un toro durante un episodio in campagna. Si tratta di un incidente avvenuto in un'area rurale, che ha causato ferite serie al coinvolto. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un 39enne originario di Conversano, in provincia di Bari, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato assalito e incornato da un toro. L'uomo si trovava nelle campagne tra Turi e Conversano quando, secondo quanto riporta l'Ansa, è stato aggredito dall'animale. Il 39enne ha riportato gravi ferite. A soccorrerlo è stato il personale del 118. Successivamente, l'uomo è stato trasportato al Policlinico di Bari dove è ricoverato nel reparto di rianimazione ed è intubato. Secondo le prime informazioni, per il 39enne vi sarebbe un quadro clinico complesso: l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico-facciale, ma anche uno al torace con fratture costali multiple, con prognosi attualmente riservata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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