Grave scivolone istituzionale | anche Coalizione Civica e M5S contro Fabbri e vicini ad Anselmo
Coalizione Civica e Movimento 5 Stelle criticano duramente il comportamento di Fabbri e dei suoi alleati durante il Consiglio comunale, in particolare sulla vicenda che coinvolge il sindaco e l’ex assessora Savini. La discussione si è acceso con accuse e toni accesi, generando polemiche tra le forze politiche presenti. La vicenda riguarda presunte irregolarità e comportamenti ritenuti inappropriati, che hanno portato a interventi di diversi gruppi politici, tra cui anche Pd, Avs e Possibile.
Anche Coalizione Civica e Movimento 5 Stelle, analogamente a Pd, Avs e Possibile, intervengono duramente dopo quanto accaduto in Consiglio comunale durante la discussione sulla vicenda che ha coinvolto il sindaco Alan Fabbri e l’ex assessora Savini. Entrambe le forze politiche parlano di un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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