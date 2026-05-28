Grave scivolone istituzionale | anche Coalizione Civica e M5S contro Fabbri e vicini ad Anselmo

Notizia in breve

Coalizione Civica e Movimento 5 Stelle criticano duramente il comportamento di Fabbri e dei suoi alleati durante il Consiglio comunale, in particolare sulla vicenda che coinvolge il sindaco e l’ex assessora Savini. La discussione si è acceso con accuse e toni accesi, generando polemiche tra le forze politiche presenti. La vicenda riguarda presunte irregolarità e comportamenti ritenuti inappropriati, che hanno portato a interventi di diversi gruppi politici, tra cui anche Pd, Avs e Possibile.