Gratteri agli imprenditori napoletani | Qui si paga ancora il pizzo forte presenza di usurai

A Napoli e in Campania si continua a pagare il pizzo, con una persistente presenza di usurai nel settore commerciale. Lo ha affermato un pubblico ufficiale, sottolineando che il fenomeno rimane diffuso nella regione. Non sono stati forniti dati specifici o numerici, ma si evidenzia come queste pratiche illegali continuino a coinvolgere attività economiche locali. La situazione viene descritta come ancora molto presente, con implicazioni per il tessuto imprenditoriale della zona.

A Napoli e in Campania il pizzo si paga ancora, e nel mondo del commercio resta forte la presenza degli usurai. La ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto all'assemblea di Confesercenti Campania, dove ha rivolto un appello alla denuncia diretto agli imprenditori: "La mia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz antimafia a Palermo, dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste: 32 fermi tra Brancaccio e SperoneNella notte a Palermo, forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 32 persone tra i quartieri Brancaccio e...

Blitz antimafia a Palermo, dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste: 32 fermi tra Brancaccio e Sperone I NOMINella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un’operazione a Palermo che ha portato all’arresto di 32 persone tra i quartieri di...

Gratteri, 'forte presenza usurai e si paga ancora il pizzo'Sono felice di essere qui perché oggi a Confesercenti abbiamo parlato direttamente agli imprenditori. A loro dico che la mia porta è sempre aperta. Napoli e l'intera Campania sono luoghi effervescent ... ansa.it

Calciatori, vip e imprenditori spiati a Napoli. Il Procuratore Gratteri: C’era un tariffarioEsfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune ag ... internapoli.it