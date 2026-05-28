Gratteri agli imprenditori napoletani | Qui si paga ancora il pizzo forte presenza di usurai

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli e in Campania si continua a pagare il pizzo, con una persistente presenza di usurai nel settore commerciale. Lo ha affermato un pubblico ufficiale, sottolineando che il fenomeno rimane diffuso nella regione. Non sono stati forniti dati specifici o numerici, ma si evidenzia come queste pratiche illegali continuino a coinvolgere attività economiche locali. La situazione viene descritta come ancora molto presente, con implicazioni per il tessuto imprenditoriale della zona.

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A Napoli e in Campania il pizzo si paga ancora, e nel mondo del commercio resta forte la presenza degli usurai. La ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto all'assemblea di Confesercenti Campania, dove ha rivolto un appello alla denuncia diretto agli imprenditori: "La mia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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