Blitz antimafia a Palermo dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste | 32 fermi tra Brancaccio e Sperone I NOMI

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un’operazione a Palermo che ha portato all’arresto di 32 persone tra i quartieri di Brancaccio e Sperone. Le indagini hanno riguardato attività di estorsione ai danni di imprenditori, con particolare attenzione al pagamento del pizzo, e il controllo delle aste pubbliche. La ricostruzione della mappa criminale di uno dei mandamenti storici della città è stata al centro delle attività.

Una riscrittura attuale della geografia mafiosa di uno dei mandamenti storici di Palermo, quello di Brancaccio-Corso dei Mille, con l’evolversi delle famiglie e dei loro affari, gli omicidi per conquistare il potere, l’ascesa degli emergenti e l’attività di reinvestimento dei guadagni messa in atto da insospettabili professionisti per ripulire i capitali “sporchi”. E’ tutto questo il maxi decreto di fermo deciso dalla Procura di Palermo diretta da Maurizio de Lucia che riguarda 32 indagati, con l’accusa centrale di associazione a delinquere di stampo mafioso e poi una lunga serie di reati satellite tra estorsioni e traffico di droga. I NOMI...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Blitz antimafia a Palermo, dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste: 32 fermi tra Brancaccio e Sperone I NOMI Notizie correlate Blitz antimafia a Palermo, dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste: 32 fermi tra Brancaccio e SperoneOperazione antimafia nella notte a Palermo dove carabinieri del Reparto operativo e agenti di polizia della squadra mobile e dello Sco, coordinati... Leggi anche: Blitz antimafia all'alba, elicotteri in volo su Sperone e Brancaccio: fermate 32 persone Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dalle estorsione alle case all'asta, blitz antimafia a Palermo: trentadue gli indagati; Blitz antimafia, sigilli per due milioni a impresa edile per presunti legami con ambienti mafiosi barcellonesi; Blitz antimafia a Palermo, estorsione e droga: 32 indagati; Sequestrati i beni agli eredi di Di Gangi, il boss travolto dal treno. Blitz antimafia a Brancaccio, tutti i nomi degli indagatiLa storia si ripete a Brancaccio. Sono 32 i fermati: Pietro Asaro, 55 anni, Antonino Borgognone 64 anni, Salvatore Borgognone, 31 anni, Filippo Bruno, 35 anni, Francesco Capizzi, 34 anni, Giuseppe Cas ... livesicilia.it Blitz antimafia a Palermo: eseguiti 32 fermiOperazione antimafia nella notte a Palermo dove carabinieri del Reparto operativo e agenti di polizia della squadra mobile e dello Sco, coordinati dalla procura, diretta da Maurizio de Lucia, hanno fe ... rainews.it Il muro di omertà inizia a crollare: maxi blitz antimafia a Palermo. ' . Un’inchiesta che scava a fondo non solo - facebook.com facebook