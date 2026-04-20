Nella notte a Palermo, forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 32 persone tra i quartieri Brancaccio e Sperone. L’indagine ha riguardato attività di estorsione ai danni di imprenditori e il controllo delle aste pubbliche. Durante i controlli, sono stati effettuati numerosi fermi e perquisizioni. La vicenda coinvolge presunti legami tra organizzazioni criminali e attività economiche locali.

Operazione antimafia nella notte a Palermo dove carabinieri del Reparto operativo e agenti di polizia della squadra mobile e dello Sco, coordinati dalla procura diretta da Maurizio de Lucia, hanno fermato 32 indagati nei quartieri Brancaccio e Sperone accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di droga. Nel corso della notte sono state eseguite numerose perquisizioni anche con l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto diversi magazzini e box. Perquisizioni anche in una impresa funebre della zona. Durante le indagini alcuni imprenditori taglieggiati hanno collaborato e sono state ricostruite diverse richieste di pizzo agli esercenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Blitz antimafia a Palermo, dal pizzo agli imprenditori al controllo delle aste: 32 fermi tra Brancaccio e Sperone

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