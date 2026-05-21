Nell’ultima settimana, a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, un giocatore ha vinto 20 mila euro con il biglietto “Nuovo 50x”. La vincita è stata registrata in un esercizio commerciale situato in via Garibaldi 2. Il biglietto è stato acquistato recentemente e la vincita è stata confermata dall’ente che gestisce i giochi. La vincita rappresenta una delle somme più alte ottenute con questa tipologia di gratta e vinci nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania vincente con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, è stata realizzata una vincita da 20 mila euro presso l’esercizio commerciale in via Garibaldi 2. In Campania, nel 2025, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, in crescita del 9,7% rispetto ai 2,46 miliardi dei dodici mesi precedenti. Discorso inverso, invece, nella provincia di Salerno, dove nell’ultimo anno la spesa è scesa a 517 milioni di euro, in calo dello 0,6% rispetto ai 520 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gratta e Vinci: a Cava dei Tirreni vinti 20mila euro con “Nuovo 50x”

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