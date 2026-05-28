Grasso il plebiscito non basta | Troppa frammentazione Serve uno scatto politico

Giovanni Grasso ha ottenuto il secondo miglior risultato alle preferenze, dopo Gamurrini, e il primo tra i candidati del centrosinistra. Durante un intervento, ha detto che il voto plebiscitario non è sufficiente a causa della frammentazione politica e ha chiesto un cambiamento rapido. La sua vittoria si è basata principalmente sulla presenza sul territorio, secondo quanto affermato.

di Francesco Ingardia Giovanni Grasso, è il secondo assoluto per preferenze solo dietro a Gamurrini. Il primo nel centrosinistra: il segreto? "Il “segreto”, se così si può dire, è stato uno solo: presenza. Ho fatto una campagna elettorale vera, strada per strada, senza risparmiarmi mai. Gli 836 voti non sono un numero: sono volti, storie, fiducia. Grazie ai cittadini per questa fiducia: è un risultato che mi onora profondamente". Eppure Casa Riformista è fuori (salvo apparentamenti e vittoria in rimonta) dal consiglio comunale: come si spiega il 10% alle Regionali e il 2,5% alle Comunali? "Casa Riformista alle Regionali aveva un contesto politico diverso, una dinamica diversa e una riconoscibilità diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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