Il monito del Questore ai foggiani | Basta omertà e indifferenza serve uno scatto d' orgoglio

Il Questore di Foggia ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a superare l’omertà e a reagire con maggiore senso di responsabilità. La cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato si è svolta nel Castello di Manfredonia, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Durante l’evento sono stati ricordati i traguardi raggiunti e le sfide future del settore.

Nella splendida cornice del Castello di Manfredonia, la Polizia di Stato ha celebrato il suo 174° anniversario. Un momento di riflessione che ha visto riunite le massime autorità civili, militari e religiose della Capitanata. Il Questore ha aperto la cerimonia ringraziando il Prefetto per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Torino, il monito del Questore: stop ai predatori degli anzianiDurante le celebrazioni per il centosettadesimo anniversario della nascita della polizia, avvenute questo venerdì 10 aprile presso l’Ogr, il questore... Paolo e Abu, due ragazzi diversi, due miti, indifesi, vittime anzitutto dell'indifferenza e dell'omertàGli insegnanti hanno molti alibi e qualche aggravante che perdonare non si può specie se sfocia in tragedia come nel caso del biondo, “diverso” Paolo... Monito del Questore: Minorenni soli, il rischio è la violenzaBoom di visitatori al Villaggio della Legalità per la festa della Polizia. Diffusi i dati su reati e misure di prevenzione, in aumento nel 2025 ... rainews.it Fake news, monito del questore di Frosinone Stanislo Caruso: «Minano la percezione di sicurezza»Non ha usato mezzi termini il questore di Frosinone, Stanislao Caruso per fare il punto sulla sicurezza e la percezione che ne hanno i cittadini ed ... msn.com