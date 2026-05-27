Beffa Grasso e plebiscito Gamurrini I campioni di preferenze sotto la lente
Il risultato del plebiscito per Gamurrini ha lasciato sorprese, mentre Grasso e altri candidati sono stati sconfitti. Caneschi ha ottenuto un successo importante, e Poponcini ha raggiunto un risultato positivo. Romizi si conferma come candidato certo. La consultazione ha evidenziato le preferenze degli elettori, con alcuni candidati che hanno ottenuto risultati sorprendenti e altri che sono stati sconfitti.
Plebiscito per Gamurrini, la grande beffa per Grasso e Tanti a valagna. E ancora: Caneschi super, Poponcini all’incasso e la certezza Romizi. A macchia di leopardo anche Arezzo ha i suoi campioni di preferenze. Tra le pieghe del primo turno, c’è spazio per i candidati più eletti e apprezzati dagli elettori al tempo dell’astensionismo diffuso. La riprova che fare campagna elettorale porta a porta, stile Prima Repubblica, giova sempre e pesa altrettanto al momento della composizione della squadra di governo. Biffoni a parte, prima del buona la terza a Prato, con le sue 22mila preferenze che non si sono tradotte in un posto nella giunta regionale di Eugenio Giani per dinamiche Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Gamurrini e la dote da 950 preferenze. "Risultato straordinario, ma ora dritti verso la meta"Dal 1994, nessuno ha mai ottenuto un risultato personale di preferenze più alto di quello raggiunto da Gamurrini, con 950 voti.
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