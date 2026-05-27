beffa grasso e plebiscito gamurrini i campioni di preferenze sotto la lente

Notizia in breve

Il risultato del plebiscito per Gamurrini ha lasciato sorprese, mentre Grasso e altri candidati sono stati sconfitti. Caneschi ha ottenuto un successo importante, e Poponcini ha raggiunto un risultato positivo. Romizi si conferma come candidato certo. La consultazione ha evidenziato le preferenze degli elettori, con alcuni candidati che hanno ottenuto risultati sorprendenti e altri che sono stati sconfitti.