Grande fratello Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo insieme? La segnalazione

Da ilsipontino.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Grande fratello 2024, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati al centro dell’attenzione. In passato, tra i due si era sviluppata una relazione che si è conclusa circa un mese prima. Recentemente, è stata segnalata una possibile riunione tra loro, suscitando interesse tra i fan e gli osservatori del programma. La vicenda riguarda eventi avvenuti nel corso della trasmissione e successivamente.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024. In quell'occasione, il senese e la dottoressa romana avevano iniziato una storia d'amore finita un mese fa. In queste ore, i Tommavi - così si fanno chiamare dai fans - sono finiti al centro di una segnalazione. Deianira Marzano ha risposto ad una domanda di un utente che le chiedeva se fosse vero che Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti fossero tornati insieme. Di qui, è arrivata la risposta della nota esperta di gossip che ha fatto sapere: "Addirittura un contatto mi ha detto di avere la foto ma finché non me la invia non posso darlo per certo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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