Mondo ATA Graduatorie 24 mesi | perché non valutare il servizio al 30 giugno con riserva? + Il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente

La questione delle graduatorie ATA di 24 mesi torna a essere al centro del dibattito. Alcuni propongono di considerare il servizio svolto fino al 30 giugno con riserva, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in merito. Mondo ATA, la newsletter dedicata a chi lavora o desidera entrare nel settore scolastico, fornisce aggiornamenti e approfondimenti sulla situazione. La pubblicazione si rivolge a chi segue da vicino le vicende delle graduatorie e delle assunzioni.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

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Mondo ATA. Graduatorie 24 mesi: perché non valutare il servizio al 30 giugno con riserva? + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2026, bandi attesi a breve: tra i requisiti la certificazione digitaleÈ atteso nelle prossime settimane l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’attribuzione delle supplenze annuali, degli incarichi fino al termine delle attività dida ... orizzontescuola.it

"Viviamo in un mondo realistico nel quale non posso fare A per colpa di B. E non posso muovere C per via di... - ha detto il Re dei Re -. Si può imbastire una cosa semplice, tipo due che non vanno d'accordo, o una situazione in cui qualcuno vuole approfittare - facebook.com facebook

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