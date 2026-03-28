Katia Moret muore dopo 12 giorni di agonia La bancaria era stata travolta da un' auto guidata da un' ubriaco mentre passeggiava con il marito

Katia Moret, 52 anni, è deceduta dopo dodici giorni di coma. La donna era stata investita il 16 marzo mentre passeggiava con il marito in via Boscon, a Sedico, da un'auto condotta da un uomo in stato di ebbrezza. La vittima, bancaria, aveva subito gravi ferite e si trovava in ospedale da quando è stata colpita.

SEDICO (BELLUNO) - È morta dopo 12 giorni di agonia Katia Moret, la banchiera di 52 anni che lo scorso 16 marzo era stata travolta sull'anello in via Boscon da un conducente 65enne risultato positivo all'alcoltest. Le ferite riportate nell'impatto su sono rivelate fatali per la donna che quella sera era uscita di casa insieme al marito per fare una passeggiata. Travolta dall'auto di un ubriaco mentre passeggia con il marito: la 52enne resta in rianimazione Il ricovero Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, devastanti i traumi riportati nel doppio impatto prima contro l'auto, poi ricadendo in parte sull'asfalto e in parte nel fosso con la siepe che delimita una proprietà privata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Katia Moret muore dopo 12 giorni di agonia. La bancaria era stata travolta da un'auto guidata da un'ubriaco mentre passeggiava con il marito Articoli correlati Leggi anche: Castel Volturno, muore dopo giorni di agonia: era stata picchiata con un manico di scopa Sangue in via Primo Maggio. Pensionato travolto da un’auto. Muore dopo giorni di agoniaHa lottato per giorni contro la morte, ma le ferite riportate si sono purtroppo dimostrate troppo gravi. Aggiornamenti e notizie su Katia Moret Discussioni sull' argomento Sedico, la bancaria travolta da un’auto è in gravi condizioni: comunità in ansia; ORA SU RADIO PIU-ASCOLTA QUI: IN DIRETTA CON LA RASSEGNA STAMPA LOCALE, ALLE 8 05 DEL MATTINO; GIORNALE RADIOPIU 28 MARZO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; BLOCCATO A BELLUNO, RISOLVE DOLOMITI BUS. https://www.radiopiu.net/wordpress/sedico-in-lutto-katia-moret-muore-dopo-lincidente-in-via-boscon/ - facebook.com facebook