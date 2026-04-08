L’attrice ha condiviso come, nonostante il successo della serie e il premio vinto, fosse spesso considerata una figura secondaria nel mondo dello spettacolo di Hollywood. Ricorda di essere stata chiamata «la sesta amica» e di non essere stata presa sul serio, anche durante il periodo di massimo riscontro della sitcom. La sua esperienza mette in evidenza come il riconoscimento pubblico e il valore percepito possano divergere.

Vincere un Emmy, il premio più importante della tv americana, e non contare nulla. Essere in una delle sitcom più viste della storia della televisione e sentirsi invisibile. Lisa Kudrow conosce bene questa contraddizione. E trent’anni dopo la racconta in un’intervista al quotidiano inglese The Independent con una franchezza che fa ancora un certo effetto. Mentre Friends diventava la serie più amata degli anni Novanta, mentre Jennifer Aniston conquistava le copertine di mezzo mondo e Courteney Cox e Matt LeBlanc accumulavano fan, lei recitava la sua parte con dedizione assoluta, consapevole che dall’altra parte delle scrivanie delle agenzie quasi nessuno stava davvero guardando. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lisa Kudrow racconta che a Hollywood la chiamavano «la sesta amica» e nessuno credeva in lei. Anche mentre vinceva un Emmy per Friends

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