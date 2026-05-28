governo al lavoro su ferretti pronto il golden power

Il governo italiano si prepara a riattivare il meccanismo del golden power per intervenire su questioni di interesse nazionale. La decisione riguarda l’uso di strumenti di controllo su aziende o attività strategiche, anche in modo preventivo. La misura è stata predisposta in modo da poter essere adottata senza annunci ufficiali, ma con l’obiettivo di tutelare settori considerati vitali per il Paese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di applicazione.

Al lavoro, sotto traccia. Il governo italiano è pronto a dissotterrare, ancora una volta, il golden power per tutelare gli interessi nazionali. Lo ha già fatto, a primavera inoltrata, con Pirelli, una volta compreso il rischio per la Bicocca di perdere il mercato americano, che da solo vale una cospicua fetta di ricavi per il gruppo dei pneumatici. Adesso però è la volta di Ferretti. O meglio, potrebbe, visto che ancora nulla è deciso. Eppure, ambienti qualificati e vicini al dossier, assicurano: il comitato per il golden power istituito in seno a Palazzo Chigi, si è messo all’opera. E anche di corsa. Evidentemente, trapela dai palazzi, il... 🔗 Leggi su Formiche.net

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