Ferretti Bank of China acquista 6.734120 di azioni ordinarie e il socio Kkcg scrive al governo | Preoccupazioni per rispetto golden power

Recentemente, Bank of China ha acquistato oltre 6,7 milioni di azioni ordinarie di Ferretti, mentre il socio Kkcg ha inviato una lettera al governo esprimendo preoccupazioni riguardo al rispetto delle norme sul golden power. La vicenda coinvolge il gruppo di ingegneria navale, noto per la produzione di yacht di lusso, e mette in evidenza tensioni interne legate al controllo del consiglio di amministrazione. La questione attira l’attenzione sul ruolo delle autorità nel monitorare le operazioni societarie.

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Il governo è tirato sempre più in ballo nel caso Ferretti. All'interno del gruppo di ingegneria navale tra i leader nella produzione di yacht di lusso nel mondo si combatte una battaglia silenziosa per il controllo del consiglio d'amministrazione. In potenza, la questione coinvolge la sicurezza.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golden Power su Pirelli, il socio cinese minaccia azioni legali: “Misure discriminatorie”Con il nuovo decreto Golden Power su Pirelli il Consiglio dei Ministri ha ridisegnato radicalmente gli equilibri di governance del gruppo, una misura... Pirelli, golden power in vigore finché socio cinese avrà più del 9,99%Pirelli ha ricevuto comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile con cui il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali Golden... Si parla di: Ferretti, blitz di Bank of China nel capitale per dare man forte ai cinesi di Weichai nella battaglia per il cda. Non solo Bank of China: chi sono i cinesi che comprano Ferretti per sostenere WeichaiIn vista dell'assemblea di Ferretti, diversi soggetti cinesi (tra cui la Bank of China) hanno acquistato azioni per sostenere la lista di Weichai. startmag.it Gruppo Ferretti: Bank of China entra nel capitale, cresce il fronte vicino a WeichaiDopo i rumors circolati ieri sull’ingresso diretto di una banca cinese nell’azionariato Ferretti a sostegno di Weichai, questa mattina Milano Finanza ha confermato l’acquisto di una quota vicina al 2% ... pressmare.it