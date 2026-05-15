Su Ferretti si muove il governo L’ipotesi golden power per fermare i cinesi

Da formiche.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano sta valutando l’attivazione del cosiddetto golden power su Ferretti, azienda nota nel settore nautico. L’obiettivo è verificare se ci siano motivi per intervenire nel controllo dell’impresa, che recentemente ha attirato l’attenzione per un possibile interesse da parte di investitori cinesi. La decisione segue le attività di controllo già esercitate in passato su altre aziende strategiche del paese. La situazione è al centro di un’attenzione crescente, in particolare per quanto riguarda le possibili implicazioni di investimenti esteri.

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A qualcuno potrebbe venire in mente il classico, come volevasi dimostrare. Dopo Pirelli, il governo italiano ha deciso di prendersi a cuore un altro dossier che chiama direttamente in causa la Cina, quello di Ferretti. La vicenda è nota. Poche ore fa l’azionista di controllo, il conglomerato industriale cinese Weichai, ha battuto sul filo di lana in assemblea il socio di minoranza, vale a dire la holding ceca Kkcg del magnate Karel Komarek. I cinesi, accusati dagli investitori antagonisti di usare Ferretti per scopi non del tutto chiari, verosimilmente militari (la tecnologia del gruppo degli yacht ben si sposa con gli armamenti e per questo... 🔗 Leggi su Formiche.net

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