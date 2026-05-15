Su Ferretti si muove il governo L’ipotesi golden power per fermare i cinesi

Il governo italiano sta valutando l’attivazione del cosiddetto golden power su Ferretti, azienda nota nel settore nautico. L’obiettivo è verificare se ci siano motivi per intervenire nel controllo dell’impresa, che recentemente ha attirato l’attenzione per un possibile interesse da parte di investitori cinesi. La decisione segue le attività di controllo già esercitate in passato su altre aziende strategiche del paese. La situazione è al centro di un’attenzione crescente, in particolare per quanto riguarda le possibili implicazioni di investimenti esteri.

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