L'ala del Newcastle Anthony Gordon è al centro di trattative con due grandi club della Liga. I club spagnoli sono interessati a portarlo in squadra e valutano l’opzione di inserire Rashford come possibile contropartita. La trattativa si sviluppa in breve tempo e coinvolge alcuni dei nomi più noti del calcio europeo. La notizia è confermata da fonti autorevoli e riguarda il futuro immediato del giocatore e le strategie di mercato dei club interessati.

2026-05-27 19:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. In un lasso di tempo relativamente breve, l’ala del Newcastle United Anthony Gordon è diventata una figura centrale nei piani di trasferimento di due dei pesi massimi del calcio europeo. Lasciato fuori dalle ultime sei partite di una stagione di campionato deludente per una squadra del Newcastle che ha impressionato nel percorso verso gli ottavi di Champions League di questa stagione prima di essere eliminata dal Barcellona,??la partenza di Gordon è sembrata a lungo inevitabile, con il Bayern Monaco che per un po’ è apparsa la sua destinazione più probabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gordon al Barcellona: perché i campioni della Liga spingono per l’ala del Newcastle con l’opzione Rashford sul tavolo?

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