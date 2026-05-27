Il Barcellona ha raggiunto un accordo con Anthony Gordon, con un'intesa vicina con il Newcastle. Gordon è in procinto di trasferirsi in Catalogna. Nel frattempo, il club catalano ha escluso Rafael Leao dal progetto, senza ulteriori dettagli sulle trattative o motivazioni. La trattativa con il Newcastle si avvicina alla conclusione, mentre non ci sono indicazioni su altri dettagli legati ai trasferimenti.

Anthony Gordon verso il Barcellona: intesa col giocatore, Newcastle vicino al sì. Leao fuori dai piani. Tutte le ultimissime. Il Barcellona ha deciso di accelerare sul mercato e, più che sulla difesa e sul nome di Bastoni, sta concentrando gli sforzi sull’attacco. L’obiettivo è trovare un’alternativa a Raphinha per la fascia sinistra, considerata una priorità tecnica. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nelle ultime ore il club blaugrana ha messo nel mirino Anthony Gordon, classe 2001 del Newcastle, già seguito da Bayern Monaco e Liverpool, dove è cresciuto da bambino. Secondo Marca, il Barcellona ha già contattato l’attaccante e raggiunto un principio di intesa per portarlo alla corte di Hansi Flick. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona, niente Leao: chiuso l’accordo con Gordon, intesa col Newcastle a un passo

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