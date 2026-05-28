? Punti chiave Come cambierà il traffico verso i siti web con le Fonti Preferite?. Quali contenuti riceveranno il nuovo badge Highly Cited per l'autorevolezza?. Perché Google vuole ridurre l'autoreferenzialità dei risultati generati dall'IA?. Chi beneficerà davvero del nuovo sistema di visibilità per i reportage?.? In Breve Oltre 345.000 fonti uniche guidano già la navigazione tramite le preferenze utente.. Il badge Highly Cited premia gli articoli citati frequentemente da altre testate giornalistiche.. Nuovi caroselli visibili mostrano collegamenti diretti a forum e social media per opinioni.. L'integrazione mira a raddoppiare la probabilità di clic sui link delle fonti salvate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google rivoluziona l’IA: nuovi badge e fonti preferite per il web

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