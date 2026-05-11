Google | come aggiungere SoloLaRoma alle fonti preferite

Google ha annunciato il lancio di una nuova funzione chiamata “Fonti preferite”, che consente agli utenti di scegliere i siti di notizie da visualizzare più spesso. La funzione è stata introdotta recentemente e permette di aggiungere specifici portali come preferiti, migliorando così la personalizzazione dei risultati di ricerca e delle notizie visualizzate. Tra le fonti disponibili, si può inserire anche un sito dedicato alle notizie sulla squadra di calcio locale.

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Google ha ufficialmente rilasciato una nuova funzionalità denominata “Fonti preferite”, uno strumento progettato per rivoluzionare l’esperienza di fruizione dei contenuti editoriali permettendo agli utenti di selezionare i portali che desiderano visualizzare con maggiore frequenza. La novità, già operativa a livello globale sulla piattaforma del colosso di Mountain View, mira a risolvere il problema del sovraccarico informativo, garantendo che le testate di riferimento – come ad esempio SoloLaRoma.it per chi segue quotidianamente le vicende del club giallorosso – abbiano una corsia preferenziale all’interno dei risultati di ricerca e nei personalizzati.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Google lancia "Fonti Preferite". Come aggiungere RomaToday alle tueGoogle ha introdotto ufficialmente anche in Italia la funzionalità "Fonti Preferite", un aggiornamento pensato per offrire agli utenti un controllo... Google lancia "Fonti Preferite". Come aggiungere Baritoday alle tueGoogle ha introdotto ufficialmente anche in Italia la funzionalità "Fonti Preferite", un aggiornamento pensato per offrire agli utenti un controllo...