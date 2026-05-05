Google ha aggiornato la funzione “Fonti preferite”, consentendo agli utenti di selezionare specifici siti come “PianetaMilan”. In questo modo, le notizie provenienti da quel sito verranno mostrate più frequentemente nella ricerca. La novità permette di personalizzare l’esperienza di navigazione, dando priorità ai contenuti scelti dall’utente. La funzione si integra con le impostazioni di Google, offrendo un modo semplice per seguire meglio i propri argomenti preferiti.

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie online. Si chiama “Fonti preferite” e consente agli utenti di indicare direttamente i siti che desiderano visualizzare con maggiore frequenza nei risultati informativi. Una novità estremamente utile, soprattutto per chi vuole seguire quotidianamente il mondo rossonero attraverso PianetaMilan.it. Con l’attivazione della funzione, le notizie di PianetaMilan avranno maggiore visibilità nella sezione “Notizie principali” e nello spazio personalizzato “Dalle tue fonti”. L’utente continuerà comunque a consultare una panoramica completa proveniente anche da altre testate, ma Google darà priorità alle fonti scelte direttamente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La nuova funzione di Google rivoluziona l’esperienza del lettore: aggiungi PianetaMilan alle “Fonti preferite”

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