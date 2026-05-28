Golf cart vincono i taxi | soppressa la norma che li trasformava in navette turistiche

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio del 27 maggio, è stato ritirato il pacchetto di norme che prevedeva la trasformazione delle golf cart in navette turistiche. La decisione è arrivata dopo che sono state presentate richieste e appelli per bloccare questa modifica. La norma, che avrebbe consentito ai taxi di utilizzare i golf cart come mezzi di trasporto per i turisti, non è più in vigore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli appelli e le richieste di fare un passo indietro hanno avuto gli effetti sperati. Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio di mercoledì, 27 maggio, è stato ritirato il pacchetto di norme che mirava a “trasformare” le golf cart in navette turistiche. Vittoria, in particolare, per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Golf cart come "navette turistiche", i sindacati dei taxi contro la Regione: "Fermate la sanatoria"I sindacati dei taxi si sono opposti alla proposta di regolamentare i golf cart come “navette turistiche”, ritenendo che si tratti di una vera e...

Golf car come "navette turistiche" del trasporto pubblico: contrari opposizioni e sindacatoLe golf car sono state ufficialmente inserite nella categoria dei servizi di trasporto pubblico su strada dalla regione Lazio, con l’obiettivo di...

Argomenti più discussi: Breve storia della golf cart; Roma ostaggio di van e golf car: il centro storico rischia di diventare un luna park turistico; Firenze, dopo lo stop a caddy e risciò arrivano le navette turistiche: rilasciati i primi 4 nulla osta; La Commissione nazionale per la concorrenza emette un avviso riguardante i prodotti richiamati.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web