Golf cart vincono i taxi | soppressa la norma che li trasformava in navette turistiche
Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio del 27 maggio, è stato ritirato il pacchetto di norme che prevedeva la trasformazione delle golf cart in navette turistiche. La decisione è arrivata dopo che sono state presentate richieste e appelli per bloccare questa modifica. La norma, che avrebbe consentito ai taxi di utilizzare i golf cart come mezzi di trasporto per i turisti, non è più in vigore.
Gli appelli e le richieste di fare un passo indietro hanno avuto gli effetti sperati. Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio di mercoledì, 27 maggio, è stato ritirato il pacchetto di norme che mirava a “trasformare” le golf cart in navette turistiche. Vittoria, in particolare, per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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