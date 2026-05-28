Golf cart vincono i taxi | soppressa la norma che li trasformava in navette turistiche

Notizia in breve

Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio del 27 maggio, è stato ritirato il pacchetto di norme che prevedeva la trasformazione delle golf cart in navette turistiche. La decisione è arrivata dopo che sono state presentate richieste e appelli per bloccare questa modifica. La norma, che avrebbe consentito ai taxi di utilizzare i golf cart come mezzi di trasporto per i turisti, non è più in vigore.