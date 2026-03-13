Golf car come navette turistiche del trasporto pubblico | contrari opposizioni e sindacato

Le golf car sono state ufficialmente inserite nella categoria dei servizi di trasporto pubblico su strada dalla regione Lazio, con l’obiettivo di essere utilizzate come “navette turistiche”. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra opposizioni e sindacati, che hanno espresso le proprie opinioni sulle modifiche al regolamento. La questione riguarda ora il ruolo di questi veicoli nel sistema di mobilità locale.

Le golf car diventeranno “navette turistiche” e rientreranno nella categoria dei “servizi di trasporto pubblico su strada” individuati dai regolamenti della regione Lazio. È quanto si legge nell’articolo 4 del collegato di bilancio regionale proposto dalla maggioranza che guida la Pisana. Un provvedimento contestato dalle opposizioni e che non è stato digerito, per usare un eufemismo, dai sindacati. Nelle ultime settimane, il fenomeno delle golf car che circolano a Roma è tornato a far discutere, in particolare dopo un video nel quale si vede uno di questi veicoli elettrici circolare sulla Roma Fiumicino. Parliamo di mezzi che vengono utilizzati, in particolare, per trasportare turisti in maniera green ma che sono spesso oggetto di critiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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