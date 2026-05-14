Golf cart come navette turistiche i sindacati dei taxi contro la Regione | Fermate la sanatoria

I sindacati dei taxi si sono opposti alla proposta di regolamentare i golf cart come “navette turistiche”, ritenendo che si tratti di una vera e propria sanatoria. Secondo le rappresentanze, questa normativa favorirebbe un incremento della concorrenza sleale sulle strade di Roma, mettendo in discussione le attività degli operatori tradizionali. La discussione riguarda ora la possibilità di bloccare l’iter legislativo prima che la legge venga approvata. La Regione non ha ancora espresso una posizione ufficiale sulla questione.

I sindacati non hanno dubbi. La legge in discussione rappresenta “una sanatoria” che porterà un aumento della concorrenza sleale sulle strade di Roma. Durissima presa di posizione del mondo dei taxi della Capitale. Decine di sigle sindacali rappresentanti della categoria, infatti, hanno espresso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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