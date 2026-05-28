Gnut in concerto

Giovedì 23 luglio si terrà un concerto a Bologna con il cantautore napoletano Gnut. Attivo da diversi anni, Gnut propone un stile musicale che unisce influenze di Nick Drake ed Elliot Smith con la tradizione italiana e napoletana, inclusa quella di Roberto Murolo. La sua musica si caratterizza per un songwriting personale e originale.

Giovedì 23 luglio a Bologna. Cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.Ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Gnut L'ammore 'o vero

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