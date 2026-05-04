arbadetorne in concerto

Gli Arbadetorne, gruppo con un quarto di secolo di esperienza, sono noti per aver suonato musica e ballato nelle regioni della Vandea e del Poitou, esibendosi in numerosi concerti in Francia e in Europa. Recentemente hanno presentato un nuovo repertorio musicale, segnato da una svolta stilistica rispetto alle precedenti esibizioni. La band mantiene comunque la passione per la danza, che ha sempre caratterizzato la loro attività.

Gli Arbadetorne hanno alle spalle venticinque anni di musica, canti e danze della VandeaPoitou, di concerti a ballo in tutta la Francia e in Europa, e ora le carte sono state rimescolate, nuova musica, una dinamica diversa, ma sempre quella folle voglia di portare avanti la danza!Michaël Auger.🔗 Leggi su Milanotoday.it Fest-Deiz ha Noz 2026 du CCBO - Teaser Notizie correlate Concerto liricoDomenica 19 Aprile ore 15:30, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni (via G. I Semiramis in concerto a RomaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) I...