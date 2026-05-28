Gli Usa sanzionano di nuovo Francesca Albanese | stop all’utilizzo di carte di credito e alla possibilità di effettuare transazioni bancarie
Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, vietando l’uso di carte di credito e le transazioni bancarie. La decisione arriva a due settimane dalla precedente sospensione delle sanzioni. La Casa Bianca ha comunicato che le misure sono state adottate senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa nuova azione.
A due settimane dalla sospensione delle sanzioni imposte contro Francesca Albanese dal governo americano, la Casa Bianca torna a colpire la Relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati. Il nome di Francesca Albanese, infatti, è stato inserito in una “lista nera” presente sul sito web del dipartimento del Tesoro, in particolare nella pagina dell’Ufficio per il controllo di beni stranieri. La Relatrice Onu ora fa parte dell’elenco dei “Cittadini specialmente designati”, ovvero persone a cui vengono congelati i beni negli Stati Uniti o che non possono avere rapporti commerciali con il paese. Tramite questo provvedimento, quindi, Francesca Albanese non potrà utilizzare le carte di credito né effettuare transizioni bancarie. 🔗 Leggi su Tpi.it
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