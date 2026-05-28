Gli Usa sanzionano di nuovo Francesca Albanese | stop all’utilizzo di carte di credito e alla possibilità di effettuare transazioni bancarie

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, vietando l’uso di carte di credito e le transazioni bancarie. La decisione arriva a due settimane dalla precedente sospensione delle sanzioni. La Casa Bianca ha comunicato che le misure sono state adottate senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa nuova azione.