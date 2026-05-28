gli usa inseriscono di nuovo francesca albanese nella lista delle persone sanzionate

Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone soggette a sanzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda restrizioni economiche e di viaggio. Albanese era già stata precedentemente inserita nella stessa lista. La misura si basa su normative statunitensi che prevedono sanzioni per individui coinvolti in attività considerate contrarie agli interessi degli Stati Uniti. La lista viene aggiornata periodicamente senza specificare i motivi di questa ripetizione.

Washington ha nuovamente inserito nella lista delle persone sottoposte a sanzioni Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele e il trattamento riservato dallo Stato ebraico ai palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in seguito a un’ordinanza giudiziaria, ma l’amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. “Per ora le sanzioni sono sospese ma è una lotta lunga e non molliamo”, aveva detto ieri la relatrice accolta dalla standing ovation del centinaio di persone arrivate allo Spirit de Milan per la presentazione del suo ultimo libro “La luce del risveglio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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