Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti | via le sanzioni può usare le sue carte di credito

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ora è ufficiale. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati che aveva duramente criticato Israele, ottemperando a un'ordinanza giudiziaria. Un avviso pubblicato sul sito web del. 🔗 Leggi su Today.it

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