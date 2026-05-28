gli usa ripristinano le sanzioni per francesca albanese la relatrice onu di nuovo in black list

Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro la relatrice dell’ONU per la Palestina, inserendola di nuovo nella lista delle persone soggette a restrizioni. La decisione, annunciata dall’amministrazione attuale, segue quella dell’era Trump e conferma il mantenimento di un atteggiamento di controllo nei confronti della figura. La ripresa delle sanzioni non è stata accompagnata da spiegazioni specifiche. La relatrice è stata nuovamente inserita tra le persone soggette a restrizioni legate a questioni di sicurezza e controllo.

Francesca Albanese è nuovamente nella lista delle persone sanzionate dall’autorità Usa. Non un ripensamento ma un ribadire, da parte dell’amministrazione Trump, che negli Stati Uniti la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina è considerata una persona da controllare. In conseguenza delle sanzioni, Albanese non può entrare nel territorio statunitense e non ha accesso nemmeno ai suoi conti bancari, quindi non ha facoltà di utilizzare le proprie carte di credito, potendosi affidare solamente ai contanti. Qualche mese fa, la famiglia della relatrice ha presentato una causa contro l’amministrazione Usa, sfruttando la cittadinanza americana di uno dei loro figli, benché ancora minorenne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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x.com/AbbedeTheleme/… Nemmeno il tempo di dirlo: gli USA ripristinano immediatamente le sanzioni a Francesca Albanese. Era del tutto inevitabile. Chiunque immagini che per via giudiziaria si possano imporre ai governi -davvero sovrani- scelte autolesio x.com

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