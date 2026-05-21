Dipartimento Usa rimuove le sanzioni contro la relatrice Onu Francesca Albanese
Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a seguito di una recente sentenza del tribunale distrettuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal dipartimento competente, che ha eliminato le restrizioni precedentemente imposte all’indagine e all’attività della rappresentante delle Nazioni Unite. La revoca delle sanzioni rappresenta un passo importante nel quadro delle relazioni tra le autorità statunitensi e la figura internazionale coinvolta nel monitoraggio della situazione nei territori interessati.
Dopo la sentenza del tribunale distrettuale, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera costatale un blocco a livello globale e gravi ripercussioni sulla sua vita privata e familiare. L’impossibilità di usare le principali carte di credito, ad esempio, o l’effettuazione di ogni transazione bancaria. Un passaggio atteso dopo che la scorsa settimana, il giudice Richard Leon del District di Columbia ha accolto la richiesta di un’ingiunzione preliminare contro le sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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