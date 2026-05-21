Dipartimento Usa rimuove le sanzioni contro la relatrice Onu Francesca Albanese

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a seguito di una recente sentenza del tribunale distrettuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal dipartimento competente, che ha eliminato le restrizioni precedentemente imposte all’indagine e all’attività della rappresentante delle Nazioni Unite. La revoca delle sanzioni rappresenta un passo importante nel quadro delle relazioni tra le autorità statunitensi e la figura internazionale coinvolta nel monitoraggio della situazione nei territori interessati.

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