Gli Usa ora minacciano anche l' Oman

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Oman di possibili conseguenze se il paese assisterà l'Iran nell'imposizione di pedaggi nel passaggio dello Stretto di Hormuz. La minaccia arriva dopo le dichiarazioni del segretario al tesoro americano, che ha indicato che ci saranno ripercussioni economiche qualora l'Oman fornisse supporto all'Iran in questa attività. Nessuna ulteriore azione concreta è stata annunciata.