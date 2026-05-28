Gli Usa ora minacciano anche l' Oman

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Oman di possibili conseguenze se il paese assisterà l'Iran nell'imposizione di pedaggi nel passaggio dello Stretto di Hormuz. La minaccia arriva dopo le dichiarazioni del segretario al tesoro americano, che ha indicato che ci saranno ripercussioni economiche qualora l'Oman fornisse supporto all'Iran in questa attività. Nessuna ulteriore azione concreta è stata annunciata.

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Dopo il presidente Donald Trump, anche il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha minacciato l'Oman di pesanti ripercussioni se aiuterà l'Iran a imporre pedaggi per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Today.it

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TRUMP ATTACCA ANCORA LIRAN | ORA MINACCIA PURE LOMAN

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