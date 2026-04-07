I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno emesso un nuovo avvertimento rivolto agli Stati Uniti e ai loro alleati nella regione. L'organizzazione ha dichiarato che potrebbe rispondere con rappresaglie di vasta portata in caso di azioni considerate ostili. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali piani o obiettivi, ma il tono del messaggio suggerisce una possibile escalation delle tensioni tra le parti.

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno lanciato un nuovo, allarmante avvertimento agli Stati Uniti e ai loro alleati nella regione. In una dichiarazione diffusa dalla televisione di Stato iraniana, i pasdaran hanno affermato che se “l’esercito terroristico americano” dovesse superare le linee rosse, la risposta iraniana non si limiterà più alla regione. La minaccia include azioni contro infrastrutture strategiche con l’obiettivo di “privare gli Usa e i loro alleati di petrolio e gas nella regione per anni”. I pasdaran hanno sottolineato di aver finora esercitato “grande moderazione” e di aver avuto “riserve nello scegliere obiettivi per la rappresaglia”, ma ora tutte queste cautele sarebbero state abbandonate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Guardiani della Rivoluzione minacciano rappresaglia globale contro gli Usa

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