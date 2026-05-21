Ora gli Usa minacciano Cuba | inviata la portaerei Nimitz
Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Nimitz a Cuba, dopo aver formalmente incriminato un ex leader del paese. Questa mossa segue le azioni legali contro un ex alto funzionario e rappresenta un passo successivo nelle operazioni statunitensi nella regione. La presenza della portaerei si aggiunge alle recenti tensioni tra i due paesi, che si sono intensificate con le accuse ufficiali e le dichiarazioni pubbliche. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.
Dopo l’atto formale - l’incriminazione di Raúl Castro - gli Stati Uniti lanciano la fase due dell’operazione Cuba. La portaerei Nimitz e le sue navi di scorta sono entrate nel Mar dei Caraibi meridionale e resteranno nella regione per almeno alcuni giorni. L’idea, per ora, è fare pressione sul. 🔗 Leggi su Today.it
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