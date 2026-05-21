Ora gli Usa minacciano Cuba | inviata la portaerei Nimitz

Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Nimitz a Cuba, dopo aver formalmente incriminato un ex leader del paese. Questa mossa segue le azioni legali contro un ex alto funzionario e rappresenta un passo successivo nelle operazioni statunitensi nella regione. La presenza della portaerei si aggiunge alle recenti tensioni tra i due paesi, che si sono intensificate con le accuse ufficiali e le dichiarazioni pubbliche. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.

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Dopo l’atto formale - l’incriminazione di Raúl Castro - gli Stati Uniti lanciano la fase due dell’operazione Cuba. La portaerei Nimitz e le sue navi di scorta sono entrate nel Mar dei Caraibi meridionale e resteranno nella regione per almeno alcuni giorni. L’idea, per ora, è fare pressione sul. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump senza freni: minaccia Cuba, Messico, Colombia, Groenlandia e la neo presidente venezuelana Sullo stesso argomento Cuba, arriva la portaerei nucleare Usa Nimitz: l'ora dell'assalto a L'Avana?"Non c'è rischio di escalation, non ce ne sarà bisogno", spiegava Donald Trump mercoledì sera, commentando l'incriminazione formale negli Stati Uniti... Cuba, gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei CaraibiIl Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo... Dagli Stati Uniti arriva un nuovo allarme in tema di sostanze stupefacenti: negli Usa, infatti, è boom (il consumo è cresciuto del 6.500% in 13 anni) di Kratom, una droga derivante da una pianta e assunta come stimolante per alleviare la fatica, che ora minaccia x.com Ultime notizie | Ultim’ora oggi, verso accordo Iran-Usa, ma i Pasdaran: Se americani attaccano…Ultime notizie, ultim'ora oggi: si va verso l'accordo fra l'Iran e gli Usa secondo quanto riferito dai media, ma i Pasdaran minacciano ... ilsussidiario.net Pasdaran, ‘se gli Usa attaccano, guerra si estenderà oltre la regione’(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l’Iran. Non abbiamo ancora impiegato tu ... espansionetv.it