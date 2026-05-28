Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco su un sito militare nella regione meridionale dell’Iran, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. In risposta, le forze paramilitari iraniane, i Pasdaran, hanno lanciato un contrattacco. La situazione si è evoluta con azioni militari da entrambe le parti nella zona.

Nuovo attacco americano nella regione meridionale dell’Iran, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. L’azione è stata definita dagli statunitensi “ puramente difensiva “. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani, che sostengono invece di aver colpito una base militare americana e sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo Stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. Stando ad Axios, l’attacco sarebbe arrivato dopo che i pasdaran hanno lanciato quattro droni contro una nave commerciale americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli USA hanno colpito un sito militare in Iran e i Pasdaran hanno contro attaccato, la situazione

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