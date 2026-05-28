Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha riattivato le sanzioni contro una docente di diritto internazionale. Le misure riguardano blocchi finanziari e restrizioni all’accesso a determinati mercati e servizi. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato al ripristino delle misure. La docente, nota per attività accademiche e pubblicazioni nel settore, si trova ora soggetta alle stesse restrizioni precedenti alla revoca. La misura riguarda specificamente soggetti coinvolti in attività considerate contrarie agli interessi statunitensi.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ripristinato le sanzioni nei confronti della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese, che è stata di nuovo inserita nella blacklist Usa: per il momento non sono state rese note le eventuali nuove motivazioni. La famiglia di Albanese aveva fatto causa all’Amministrazione Trump. A febbraio la famiglia di Albanese aveva presentato una causa contro l’amministrazione Usa per le sanzioni imposte all’esperta nel 2025 per la sua presunta «guerra economica e politica» contro gli Stati Uniti e Israele, sfruttando la cittadinanza americana di uno dei loro figli, benché ancora minorenne. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca Albanese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca AlbaneseGli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione precedente contro una docente italiana.

Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall’amministrazione TrumpGli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni imposte in passato contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina.

Temi più discussi: Guerra in Iran, c'è la bozza dell'accordo con gli Stati Uniti: Entro 30 giorni la riapertura di Hormuz, ma Washington frena; Gli Usa ripristinano le sanzioni per Francesca Albanese, la relatrice Onu di nuovo in black list; Attacchi USA a postazioni missilistiche in Iran; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran.

Cosa ne pensi di questa opinione sulla Trilogia degli Episodi e l'ascesa del Primo Ordine/distruzione della Nuova Repubblica? reddit

Gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca AlbaneseGli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. lettera43.it

Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti. Albanese è una giurista italiana, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, ma è anche una delle critiche più dure ed esplicite delle politiche violente di Israele nella Striscia di Gaza e nei te ... ilpost.it