Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni imposte in passato contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina. Le sanzioni erano state adottate durante l’amministrazione precedente e ora sono state annullate. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul motivo o sulle modalità di revoca. Questa azione segna un cambiamento rispetto alle misure prese in passato nei confronti di Albanese.

Gli Stati Unit i hanno revocato le sanzioni che l’amministrazione aveva imposto contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’ ONU sulla Palestina. La comunicazione del ritiro del provvedimento che le impediva, tra le altre cose, di entrare negli USA e di fare operazioni bancarie nel Paese, è arrivata il 20 maggio, attraverso una nota sul sito del Dipartimento del Tesoro. Già la scorsa settimana, un giudice federale aveva sospeso le misure poiché, secondo lui, violavano il primo emendamento della Costituzione, che stabilisce la libertà di parola e di opinione. Le sanzioni contro Albanese, le cui posizioni contrarie alle politiche di Israele nella Striscia di Gaza erano state giudicate troppo parziali dall’amministrazione statunitense, erano arrivate nel maggio del 2025 a seguito di un ordine esecutivo di Donald Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall’amministrazione Trump

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Gli Usa revocano le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese

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