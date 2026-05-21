gli stati uniti hanno revocato le sanzioni contro francesca albanese

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione precedente contro una docente italiana. La revoca arriva dopo che un giudice federale aveva stabilito nei giorni scorsi che le sanzioni erano state applicate senza basi legali sufficienti. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, eliminando così le restrizioni precedentemente imposte. La docente, nota per il suo lavoro nel campo del diritto internazionale, non ha commentato pubblicamente la notizia.

Imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump: nei giorni scorsi un giudice federale aveva stabilito che violavano la libertà di opinione Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni che avevano imposto contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, e che le impedivano tra le altre cose di entrare negli Stati Uniti e fare operazioni bancarie nel paese. La revoca è stata comunicata il 20 maggio con una nota sul sito del dipartimento del Tesoro. La scorsa settimana un giudice federale aveva sospeso le sanzioni sostenendo che violavano il primo emendamento della Costituzione statunitense, quello che tra le altre cose stabilisce la libertà di parola e di opinione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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