Gli Stati Uniti riattivano le sanzioni contro Francesca Albanese dopo il ricorso d'urgenza del governo

Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese, dopo che il governo ha presentato un ricorso d'urgenza. La Corte d'Appello federale ha accolto questa richiesta, revocando temporaneamente la decisione che aveva limitato le misure restrittive. La decisione segue un procedimento legale iniziato dopo una precedente sentenza favorevole ad Albanese.

Dopo la temporanea vittoria legale della Relatrice ONU Francesca Albanese, la Corte d'Appello federale ha accolto il ricorso d'urgenza del governo statunitense. Il provvedimento congela il precedente verdetto e ripristina immediatamente il blocco finanziario globale, riaprendo lo scontro tra sicurezza nazionale e libertà di espressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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