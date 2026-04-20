Nello stretto di Hormuz, motoscafi militari statunitensi sono stati equipaggiati con droni marini chiamati GARC. Questi droni sono progettati per effettuare attività di sorveglianza e interventi militari, e sono stati impiegati nell’ambito dell’Operazione Epic. La presenza di queste unità si inserisce in un’azione più vasta di monitoraggio delle acque strategiche della regione.

Motoscafi statunitensi dotati di droni, capaci di svolgere compiti di sorveglianza e attacchi militari, stanno pattugliando le acque del Medio Oriente nell'ambito dell'Operazione Epic Fury. Le imbarcazioni di superficie senza equipaggio, note come Global Autonomous Reconnaissance Craft o GARC, hanno accumulato oltre 450 ore di volo e percorso più di 2.200 miglia nautiche durante le pattuglie marittime a supporto delle operazioni statunitensi contro l'Iran, ha dichiarato giovedì a Reuters il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. I droni Da anni il servizio mantiene una presenza di droni nella regione, istituendo la Task Force 59 nel 2021 con l'obiettivo di integrare i sistemi senza pilota e l'intelligenza artificiale nelle operazioni della Marina.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Droni marini a Hormuz, così gli Stati Uniti colpiscono nello Stretto: come funzionano i GARC

Notizie correlate

Leggi anche: Gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell'Iran nello stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti valutano la protezione militare alle petroliere nello stretto di HormuzSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILE; Media, l’Iran respinge il secondo round di negoziati: Richieste eccessive da Washington; Traffico ancora fermo a Hormuz, Trump: Grave violazione dall’Iran ma l’accordo ci sarà; Tensioni nel Golfo e in Medio Oriente: Hormuz chiuso, negoziati in stallo e nuovi scontri in Libano.

Droni marini a Hormuz, così gli Stati Uniti colpiscono nello Stretto: come funzionano i GARCMotoscafi statunitensi dotati di droni, capaci di svolgere compiti di sorveglianza e attacchi militari, stanno pattugliando le acque del Medio Oriente nell'ambito dell'Operazione ... ilmessaggero.it

Battaglie navali a Hormuz, i Marines catturano mercantile iraniano. Droni contro nave UsaAlta tensione sullo Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha diffuso un video dell'operazione ... iltempo.it

Trump può decidere da solo l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato - facebook.com facebook

Donald Trump sul suo social Truth ha spiegato che gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Il comando militare congiunto iraniano, Khata x.com