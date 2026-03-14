Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco all'isola di Kharg, situata nel Golfo Persico, un punto chiave per il trasporto del petrolio iraniano. L'isola ospita un terminal importante per le esportazioni di greggio, con circa il 90% del petrolio iraniano che passa da lì. L'azione militare si è verificata in un momento di crescente tensione tra le due nazioni.

Gli Usa hanno attaccato l’isola di Kharg, in Iran, su cui si trovano i terminal petroliferi che smistano il 90% del petrolio iraniano. I bombardamenti avrebbero raggiunto solo le installazioni militari e non le infrastrutture per l’esportazione del petrolio. Trump ha annunciato che “l’Iran è stato sconfitto”, mentre un drone ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad. Colpita l’isola di Kharg, Trump esulta Nella notte tra il 13 e il 14 marzo gli Stati Uniti hanno bombardato le installazioni militari presenti sull’isola iraniana di Kharg, terminal fondamentale per l’esportazione di petrolio. Secondo quanto scritto dal presidente statunitense Donald Trump sul proprio social Truth, l’attacco avrebbe distrutto “ogni obiettivo militare” sull’isola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, gli USA hanno attaccato l'isola di Kharg, da cui passa il 90% del petrolio iraniano

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