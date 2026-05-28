Gli italiani perdono 22 miliardi l’anno in gioco d’azzardo come una manovra finanziaria

Gli italiani perdono circa 22 miliardi di euro all'anno in gioco d’azzardo, secondo il quarto “Libro nero sull’azzardo”. Il rapporto annuale riporta che questa cifra equivale a una manovra finanziaria. I dati sono stati elaborati da un rapporto che analizza il fenomeno e le sue conseguenze economiche e sociali. La stima si basa su informazioni raccolte da enti di ricerca e istituzioni di settore.

La passione per il gambling dilaga tra gli italiani. La possibilità di vincita è infatti la calamita che attira sempre più giocatori. Eppure, le perdite nette per le loro tasche ammontano intorno a 21,88 miliardi di euro, più o meno il valore di una manovra finanziaria. Parliamo di un settore che, in realtà, non conosce crisi. Basti pensare che nel 2025 l’ azzardo ha raggiunto il record storico di 165,34 miliardi di euro, una raccolta in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Un risultato che equivale al 7,3% del Pil nazionale, trainato soprattutto dal boom del canale online. “Lo Stato perdente” è il titolo scelto per la presentazione... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Azzardo, italiani perdono 22 miliardi all'anno

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