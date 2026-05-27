Gli italiani perdono circa 22 miliardi di euro all’anno a causa del gioco d’azzardo. La somma si riferisce ai danni economici complessivi legati alle scommesse e alle attività di gioco, con un aumento tra i giovani che preferiscono il gioco online. La diffusione di piattaforme digitali ha contribuito alla crescita del fenomeno, che coinvolge varie fasce di età e si manifesta come una problematica sociale in crescita.

Gli italiani perdono 22 miliardi all’anno nel gioco d’azzardo. Una piaga sociale che continua ad espandersi soprattutto tra i giovani sfruttando i canali online. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Azzardo, italiani perdono 22 miliardi all'anno

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