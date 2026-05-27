Gioco d’azzardo BPER e FEduF incontrano gli studenti | Educazione finanziaria strumento di prevenzione

A Sondrio, BPER e FEduF hanno organizzato un incontro con gli studenti per discutere di prevenzione del gioco d’azzardo. L’obiettivo è promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani come strumento di prevenzione. L’evento si è concentrato sull’importanza di conoscere i rischi connessi al gioco d’azzardo e di sviluppare competenze finanziarie adeguate. La discussione si è svolta in un contesto scolastico, coinvolgendo studenti e insegnanti.

A Sondrio si parla di prevenzione del gioco d’azzardo partendo dai giovani e dall’educazione finanziaria. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da BPER insieme alla FEduF, nata su iniziativa di ABI, che porta nelle scuole superiori del territorio la conferenza-spettacolo “Fate il nostro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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