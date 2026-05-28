Gli educatori professionali protagonisti di un corso sulla gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro

Un corso sulla gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro è stato organizzato dalla Commissione d’albo degli Educatori professionali dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bergamo. Le date sono il 16 aprile e il 9 maggio. Il percorso formativo è rivolto agli iscritti e si concentra sulle tecniche e strategie per affrontare e risolvere i conflitti all’interno delle organizzazioni lavorative.

La Commissione d’albo degli Educatori professionali facente parte dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bergamo ha organizzato, nelle date del 16 aprile e del 9 maggio, per i propri iscritti un corso di formazione dal titolo: “ La gestione dei conflitti nelle organizzazioni lavorative e nei gruppi di lavoro”. La gestione dei conflitti rappresenta oggi una delle competenze trasversali più importanti all’interno dei contesti lavorativi e dei gruppi multidisciplinari. Nelle organizzazioni, infatti, contrapposizioni e tensioni relazionali vengono spesso vissute come ostacoli alla comunicazione e alla collaborazione, rischiando di trasformarsi in irrigidimenti, scontri di posizione o dinamiche distruttive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Dalla scuola difficile alla Norvegia: strategie reali per gestire il disagio in classe

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